UM bekræfter: Dansker anholdt i Thailand

En 51-årig dansk mand er blevet anholdt i Thailand, hvor han er anklaget for at have solgt stoffer i over seks år

En 51-årig dansk mand er blevet anholdt i byen Pattaya syd for Bangkok i Thailand.

Han er anklaget for at have solgt stoffer i over seks år, og det thailandske politi har beslaglagt værdier for over ti millioner Baht, hvilket svarer til lidt mere end to millioner kroner. Det skriver flere thailandske medier.

'Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte anholdelsen af en dansk statsborger i Pattaya, Thailand,' skriver deres presseafdeling i en mail søndag til Ekstra Bladet.

'Ambassaden i Bangkok yder konsulær bistand', lyder det, men vil ikke oplyse yderligere, da de har tavshedspligt i personsager.

Anholdt i kaffebar

Den danske mand blev anholdt i en kaffebar fredag, hvor han ifølge de thailandske medier troede, han skulle mødes med en kunde. Derfor havde han en pose med metamfetamin med sig, som han udleverede til kunden, der i virkeligheden var en politibetjent i forklædning.

Anholdelsen skete ifølge medierne efter en længere indsats mod salg af stoffer i området. Her er flere thailandske og udenlandske stofmisbrugere blevet anholdt, og efterforskningen viste, at de havde købt stofferne af den danske mand.

Medierne skriver, at danskerens lejlighed blev ransaget, hvor politiet fandt metamfetamin, ketamin og speed. Politiet har efterfølgende beslaglagt fire værelser i tre lejlighedskomplekser i området omkring Pattaya. Lejlighederne er ejet af danskeren, og politiet har i alt beslaglagt værdier for over to millioner kroner.

Ifølge politiets anklage mod danskeren har han solgt stoffer i området i mellem seks og syv år.