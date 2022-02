Undersøger affaldsstation i Mia-sagen

Politiet undersøger lige nu en affaldsstation i Aalborg i forbindelse med efterforskningen af den forsvundne Mia Skadhauge Stevn.

Det drejer sig om Reno Nord i den østlige del af byen, bekræfter Nordjyllands Politi over for TV 2.

- Det er et led i efterforskningen og kortlægningen af de to anholdtes færden. Vi bliver hele tiden klogere på deres færden, og det kaster nye spor af sig, som vi så forfølger, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen til mediet.

Han kan dog ikke komme nærmere ind på, hvorfor de er til stede ved affaldsstationen, eller om de to anholdte nødvendigvis har været der.

Dermed arbejder politiet i øjeblikket på fire adresser - de to drabssigtede 36-årige mænds bopæle, et sommerhusområde i Saltum og nu affaldsstationen.

Efterforsker flere spor

Tidligere torsdag meddelte Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse, at de arbejder på flere spor.

Blandt andet fortsætter de med at kigge på video- og overvågningsmateriale, ligesom de forsøger at kortlægge både den forsvundne 22-åriges og de to sigtedes færden, før, under og efter, at Mia forsvandt tidligt søndag morgen.

'Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet,' siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Bedste venner

Ekstra Bladet kunne i går fortælle, at de to sigtede er barndomsvenner. De skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 11.

En af de to drabssigtede drak morgenkaffe med sine forældre tre timer efter Mias forsvinden. Læs historien her (+).

Klokken 11 bliver de to drabssigtede fremstillet i grundlovsforhør. Følg med live her: