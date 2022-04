Undersøger alvorlig hændelse i Københavns Lufthavn

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Fredag måtte et fly afbryde en landing i Københavns Lufthavn.

Det skriver medierne Check-in.dk og The Aviation Herald.

Her lyder det, at en mulig flykatastrofe formentlig kun lige blev afværget, da et fly fra Lissabon i Portugal med 102 passagerer ombord forsøgte at lande i den danske lufthavn ved 12-tiden.

Vinge ramte landingsbane

Ifølge flere øjenvidner ramte flyet - en Airbus A320-200 - nemlig landingsbanen med den venstre vinge. Det skulle ifølge The Aviation Herald være sket med 246 kilometer i timen.

Herefter fulgte et dramatisk øjeblik, hvor piloterne forsøgte at få flyet op i luften igen for at forsøge en ny landing.

Flyet havde nemlig tabt så meget fart i det første landingsforsøg, at man kun lige med små 100 meters højde fik fløjet over hegnet ved lufthavnen og over husene ved Maglebylille ved lufthavnen.

Herefter landende flyet dog uden problemer i anden omgang.

Undersøger sagen

Sagen bliver nu undersøgt at Havarikommissionen, oplyser havariundersøger Flemming Nielsen:

- Vi har fået hændelsen indrapporteret, og ud fra det, som vi ved nu, har der ikke været jordkontakt med vinge eller motor. Flyets sorte bokse vil nu blive udlæst, siger han til Check-In.

Flyet befinder sig derfor stadig i København, hvor den sorte boks nu skal gennemgås for at finde ud af, hvad der skete i det første landingsforsøg.