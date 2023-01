Undersøger mistænkeligt dødsfald

Politiet er til stede ved en adresse i Langå, hvor de undersøger et mistænkeligt dødsfald. Video: René Schütze

Opdateret klokken 21.24 med nye oplysninger om den afdøde.

Det er en 68-årig mand, der søndag aften er blevet fundet død på en adresse i den østjyske by Langå.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

'Vi kommer til at være der noget tid for at foretage tekniske undersøgelser,' skriver politiet.

Politiet har hele aftenen været i gang med at undersøge stedet for at få afklaret dødsårsagen.

Det er politiet fortsat i gang med, og de kan endnu ikke melde noget konkret ud om dødsårsag og nærmere hændelsesforløb.

'Vi kommer til at arbejde videre med bl.a. afhøringer og undersøgelser i aften og nat. Vi kan først melde yderligere ud i morgen,' skriver politiet på Twitter.

Politiet har ikke yderligere oplysninger.

Ekstra Bladet følger sagen ...