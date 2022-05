Undersøger mistænkeligt forhold ved gods

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Politiet er netop nu til stede med en del mandskab og hunde ved Espe Gods ved Boeslunde nær Skælskør.

Det er dog endnu uvist, hvad der ligger bag udrykningen.

Rune Nilsson, vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, bekræfter blot, at politiet er til stede.

- Der er tale om et mistænkeligt forhold, som vi er i gang med at undersøge, siger han.

Ekstra Bladet har talt med en medarbejder på godset, som bekræfter, at det er på godsets matrikel omkring stranden, at politiet er til stede, men at de ellers ikke ved noget om sagen.

Foto: Rene Lind

Ekstra Bladet følger sagen...

