Undersøger 'mistænkeligt forhold': Vrimler med svært bevæbnet politi

Sydøstjyllands Politi undersøger lige nu, hvad de beskriver som et 'mistænkeligt forhold'.

Ordensmagten holder kortene tæt ind til kroppen, men bekræfter i et i interview til Ekstra Bladet, at en bus med flere passagere er blevet standset ved et transportcenter ved afkørsel 59, efter at de modtog en anmeldelse 19.45.

- Vi har anholdt en enkelt person i forbindelse med anmeldelsen, og er i gang med at afhøre bussens passagerer, samt at undersøge bussen. Vi arbejder på at få en ny bus frem, så passagerne kan kom videre med deres rejse, fortæller Halfdan Kramer, der er vagtchef ved Sydøstjyllans Politi.

Foto: Anders Brohus.

Politiet har afspærret et større område ved centeret, hvor der holder en Flixbus.

- Vi skal blandt andet undersøge den bus, siger vagtchefen til Vejle Amts Folkeblad.

Billeder fra stedet viser, at det vrimler med betjente i skudsikre veste, der bærer rundt på tunge automatrifler.

Der er et stort opbud af betjente, men vagtchefen vil ikke over for lokalmediet oplyse, hvor meget personel de har på stedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

