Undersøgte mistænkeligt forhold: Ni personer anholdt

Københavns Politi affyrede natten til mandag to varselsskud, da de rykkede ud til Københavns Nordvestkvarter. Politiaktionen førte til flere anholdelser

Politiet var natten til mandag massivt til stede på Frimestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor de var kaldt ud til et 'mistænkeligt forhold'. I forbindelse med politiaktionen affyrede betjente to varselsskud.

Mandag morgen var Københavns Politi tilbageholdende med oplysninger, men mandag formiddag fortæller vagtchef Michael Andersen, at ni personer blev anholdt i forbindelse med deres indsats på stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at anmeldelsen lød på, at en gruppe i området var i besiddelse af noget, der lignede et skydevåben. Derfor rykkede politiet talstærkt ud til stedet.

- Persongruppen har så en adfærd, der gør, at politiet vælger at afgive to varselsskud derude.

Vagtchefen fortæller, at de ni anholdte er mellem 15 og 24 år.

Fandt 'diverse knive'

Der blev ikke fundet skydevåben på stedet, som anmeldelsen i første omgang lød på, men i nærheden af persongruppen fandt politiet andre ting.

- Der er fundet diverse knive i nærområdet omkring dem - ikke som sådan på dem, oplyser vagtchefen.

- De ni har været anholdt og er blevet sagsbehandlet, og så bliver det så undersøgt, hvad der kan hænges op på dem.

Vagtchefen fortæller, at der endnu ikke er planlagt nogen grundlovsforhør i sagen.