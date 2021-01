Undgik bøde i bus: Jeg er dommer

Den Særlige Klageret kritiserer en dommer for at misbruge sin stilling

'Ligner jeg en der ville snyde i bussen?'

'Jeg er dommer.'

Nogenlunde sådan formulerede en kvindelig retsassesor sig over for to kontrollører, da hun i efteråret 2019 sad i en bus uden billet. Med det resultat at hun slap for en bøde.

Nu har Den Særlige Klageret 'udtalt misbilligelse' af, at dommeren brugte sin stilling for at undgå en kontrolafgift. Det fremgår af en dom afsagt i denne uge. En misbilligelse kan sammenlignes med en 'næse', som gives til folketingspolitikere.

Dommeren har ikke benægtet sine udtalelser, men forklarer, at hun havde problemer med sit rejsekort og forgæves havde forsøgt at få hjælp fra Rejsekorts hotline. Hun oplevede kontrolløren som 'helt uforstående'.

I sit svar til Den Særlige Klageret skriver hun, at hun naturligvis ikke skulle have sagt, hun var dommer, men fordi hun havde brugt 'betratelige mængder af tid' på rejsekortet, blev hun vred.

Utilbørlig opførsel

I dommen fremgår det også, at retsassecoren få måneder senere mødte en af kontrollørerne igen - ved en retssag, hvor hun var dommeren og kontrolløren offeret, som havde været udsat for vold i forbindelse med sit arbejde.

Ved den retssag får dommeren af Den Særlige Klageret kritik for at opføre sig utilbørligt og krænkende under en række spørgsmål til offeret.

Ifølge anklageren i voldssagen insinuerede dommeren, at kontrolløren selv var skyld i volden. Hun spurgte, om han var politimand, for ellers skulle han lade være med at agere, som han gjorde. Derudover opfordrede hun ham til at komme på et konflikthåndteringskursus.

Anklageren anfører også, at 'det beklageligvis ikke er en atypisk opførsel fra retsassessorens side'.

Selv mener dommeren, at hendes spørgsmål var relevante. Med henvisning til videoovervågningen af hændelsesforløbet og kontrollørens attitude mener hun også, at bemærkningen om et konflikthåndteringskursus var passende.

Tilfredse

Hos Movia betragter man nu sagen som afsluttet.

'I Movia er vi tilfredse med, at vi har fået ubetinget medhold i den klage, vi har indgivet til Den Særlige Klageret over en dommers opførsel overfor en af vores kontrollører i og uden for retten', citeres kommunikationsdirektør Camilla Struckmann for at sige i en mail.