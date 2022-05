Undrer sig over Louise-drabssag: - Politiet må ikke snyde

To advokater følger nu op på forsvarerens skepsis over for politiets brug af en undercover-agent i efterforskningen af drabet på Louise Borglit tilbage i 2016

Under grundlovsforhøret om drabet på den højgravide Louise Borglit mente den sigtede 28-årige mands forsvarer, at bevisværdien af politiets brug af politiagenten ’Frank’ i fængslet skal vurderes nærmere.

To andre forsvarsadvokater, der dog kun kender sagen fra medierne, udtrykker også undren over politiets brug af agenten.

– Der er tale om et skuespil, som finder sted efter en forbrydelse, hvor man skal sikre noget, der har afgørende bevismæssig værdi. Men man kan diskutere, om det ikke har karakter af reelt at være en afhøring. Og under en afhøring skal en sigtet person vide, at han har nogle rettigheder, siger forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

Louise Borglit blev dræbt af adskillige knivstik en novemberaften tilbage i 2016. Nu har politiet anholdt og sigtet en 28-årig mand for drabet i høj grad i efterspillet af en undercover-agents møder med ham i fængslet Enner Mark. Privatfoto

– Men han var jo ikke sigtet?

– Det er en person, som er mistænkt, og mistanken er så stærk, at man har fundet anledning til at lave det her tiltag. Så må man med rimelighed sidestille det med, at han var sigtet, mener hun.

Sagen kort: En 28-årig mand er sigtet for drabet på Louise Borglit.

'Politiet må ikke snyde'

Det er forsvarsadvokat Peter Secher enig i. Han oplister rettighederne.

– Man har ret til at få en advokat. Man skal vejledes om, at man ikke har pligt til at udtale sig. En afhøring må heller ikke foretages under det, der hedder falske foregivender – politiet må altså ikke snyde under en afhøring. Politiet siger så, at det ikke er en afhøring. Men det, de gør, er, at de i virkeligheden omgår afhøringsreglerne, siger han og fortsætter:

– Hvis politiet ikke vejleder dig om retten til ikke at udtale dig, så plejer man at sige, at det er en tilsidesættelse af en væsentlig retssikkerhedsgaranti.

Spørgsmål om retssikkerhed

Og konsekvensen af det er, at afhøringen ikke kan bruges til skade for vedkommende.

Det uopklarede fjerndrab på makeup-konsulenten Louise Borglit har vakt stor opmærksomhed i pressen og offentligheden i Danmark. Her er der lagt blomster ved gerningsstedet i Elverparken i Herlev. Foto: Anthon Unger



– Anklageren sagde i retten, at den nu sigtede mødtes med politiagenten af egen fri vilje. Kan man ikke sige, at der bare var tale om en samtale, ikke en afhøring?

– De prøver at rekonstruere, hvad der burde være en naturlig samtale. Men det er jo en samtale, som er ført alene med det formål at få oplysninger ud af vedkommende. Og det er svært at se, at det ikke er en afhøring, siger Peter Secher.

– Kan man sidestille det med, at der er en politimand, der sætter sig ned på et værtshus og lytter?

– Nej, for ham her deltager i samtalen. Hvis du bare sætter dig ned på et værtshus og lytter, så er det noget andet.

– Der er jo nok mange, der tænker, at det kun er godt, at han er blevet afsløret, hvis det er ham?

– Jeg forstår godt folks retsfølelse. Hvis det var en biltyv, man var nødt til at slippe, så kunne det måske gå, men gerningsmanden til det her vil alle gerne have fat i. Men det er jo et spørgsmål om retssikkerhed. Politiet skal overholde reglerne. På den helt lange bane er det det, der skiller os fra Rusland eller Nordkorea.

Anklageren: Det er soleklart

Specialanklager Bo Bjerregaard, der mødte i grundlovsforhøret, oplyser, at politiet har fået rettens tilladelse til at lave rumaflytning i fængslet. En dommer og en indgrebsadvokat var inde over den beslutning.

– De er begge to gjort bekendt med omstændighederne. At det er ved brug af en politimand i fængslet, siger specialanklageren og tilføjer, at der ikke er afsagt kendelse om indsættelsen af politimanden i fængslet.

– Det er helt oplagt i anklagemyndighedens optik ikke nødvendigt for at iværksætte det her indgreb, siger specialanklageren.

Han understreger, at Retsplejelovens agentregler forudsætter rettens kendelse om brug af en agent, fordi det er før en forbrydelse er begået, men at han mener, at situationen er en helt anden i deres sag, fordi politimanden først indsættes mange år efter forbrydelsen.

Han sammenligner det med, at en politimand sætter sig ind på et værtshus og lytter til snakken.

– Det er vores klokkeklare opfattelse, at det ikke er noget, der forudsætter rettens medvirken. Agentreglerne omfatter den situation, at agenten selv deltager i kriminaliteten, og hvis retten havde været uenig i vores vurdering, ville den ikke have afsagt kendelse om rumaflytning.

– Der er tale om, at han har fået en dækhistorie. Går det ikke ud over det med, at man bare sætter sig ned på slyngelkroen?

– Jeg kommer ikke til at sige mere om den her problemstilling. Konklusionen er soleklar i vores optik. Det her er ikke noget, der kræver rettens medvirken, siger Bo Bjerregaard.

