Ung drabsmand: Forsvarer beder om mild straf

– Den forurettede Ali var med på den. Altså ikke at blive slået ihjel, men han har accepteret præmissen om, at der skulle slås og man skulle bevæbne sig, lød det i mandagens procedure

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En kun 16-årig dreng er fundet skyldig i manddrab på den 18-årige Ali Reda Hadi Hassen. Tirsdag afgør et nævningeting den dømte drabsmands videre skæbne - altså hvor lang en fængselsstraf, han skal afsone.

Ifølge anklageren skal han otte år i fængsel.

16-årig findes skyldig i drab

Drengen, som kun var 15 år på gerningstidspunktet, har hele vejen igennem erkendt, at han stak den ældre og fysisk større unge mand. Det var dog ifølge hans forklaring i nødværge og ikke for at slå nogen ihjel.

Den 16-årig gjorde sig ifølge nævningetinget til drabsmand, da han var bare 15 år gammel. Han har lige siden været varetægtsfængslet i surrogat på en institution. Privatfoto

Det argument og drengens alder brugte forsvarsadvokat Mads Kramme i mandagens procedure, hvor han plæderede for, at straffen til hans umyndige klient blev fastsat til maksimalt fire-fem års fængsel.

– Han var meget meget ung. 15 år. Han kunne næsten ikke være yngre. Dertil kommer, at den forurettede Ali var med på den. Altså ikke at blive slået ihjel, men han har accepteret præmissen om, at der skulle slås og man skulle bevæbne sig. Her taler hensynet til den almindelige retsfølelse ikke så kraftigt, som hvis man mishandler en kvinde eller dræber en tilfældig.

Snapchat-drabet Børn og unge i dna-dragter efter det fatale masseslagsmål 25. april 2020. Foto: Kenneth Meyer 18-årige Ali døde, efter hvad Nordsjællands Politi betegner som et masseslagsmål natten til 25. april 2020. Alis venner har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at en hyggeaften på Tjørnegårdsskolen i Gentofte blev afbrudt, fordi en teenager i selskabet havde en uoverensstemmelse med en anden via det sociale medie Snapchat. ’Din mor er en luder’, skulle den nu drabstiltalte have skrevet, og det skulle de så mødes og tale om, har pigen fortalt. Ved det skæbnesvangre masseslagsmål blev der blandt andet brugt strømpistol, håndøkse, knive, en totenschlæger og et jernrør fra en vandpibe. Mere end ti børn og unge blev anholdt ved politiets ankomst til gerningsstedet. Fem er dømt i sagen. Flere af de andre har vidnet under hovedforhandlingen. Vis mere Luk

– Det hensyn svækkes noget, når parterne selv stiller op. Også dem, det går ud over, som selv var klar til at begå grov vold, muligvis med en økse, lød det med reference til den håndøkse, politiet fandt på gerningsstedet sammen med knive, totenschlæger, en jernstang fra en vandpibe og en strømpistol.

Mens én nævning fandt, at den 16-årige kun havde gjort sig skyldig i grov vold med døden til følge, kendte fem nævninger og tre dommere ham skyldig i manddrab.

Den endelige dom med fastsættelse af straf afsiges tirsdag klokken 13.30.

Teenager stukket ihjel: Ekskæreste og kæreste sammen i sorgen