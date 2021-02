Ung grønlandsk kvinde sigtet for drab på 61-årig mand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 27-årig grønlandsk kvinde er sigtet for drab på en 61-årig mand, som blev fundet død søndag i Solrød Strand. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi får en anmeldelse om, at en mand skulle være muligt syg eller hjælpeløs på stedet, og da vi kommer derned, konstaterer vi, at han formentlig har været udsat for vold. Vi rekvirerer derfor en retsmediciner, og der bliver foretaget en kriminalteknisk undersøgelse, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard til Ekstra Bladet.

Den unge kvinde var til stede i mandens hjem i Solrød Strand, da politiet indfandt sig, og hun blev straks anholdt.

Kvinden og den dræbte har en relation, men hvilken ønsker vicepolitiinspektøren ikke at komme ind på.

Det var en ven til den dræbte, der alarmerede politiet.

- Han kom på besøg og konstaterede, at noget ikke var, som det skulle være, siger Bjørke Kierkegaard.

Kvinden, som blev anholdt omkring klokken 17.00 søndag, bliver mandag klokken 13.45 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

Den 61-årige blev erklæret død i hjemmet efter et retslægeligt ligsyn, som konstaterede, at han formentlig er afgået ved døden som følge af vold.

Hvilken type vold, der er brugt, ønsker Bjørke Kierkegaard i skrivende stund ikke at afsløre.

Ekstra Bladet følger sagen.