Ung kvinde alvorligt kvæstet: Kørt over af bus

En buschauffør havde ikke set, at en kvinde havde lagt sig til at sove under bussen, da han startede motoren og begyndte at køre

En 29-årig kvinde er alvorligt kvæstet, efter at hun natten til mandag blev kørt over af en bus på Husum Torv.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

- Bussen har holdt stille på torvet, og da chaufføren sætter sig ind og skal køre over til stoppestedet og starte sin rute, kan han se, at der pludselig bliver råbt og vinket til ham ude fra gaden. Det viser sig, at en kvinde har lagt sig under bussen, fortæller vagtchefen.

Bussen når at køre delvist over kvinden, som kommer slemt til skade. Hun er dog uden for livsfare.

Politi og redning rykkede ud til Husum Torv i nat. Foto: Kenneth Meyer

Allerede samme dag havde politiet været i dialog med den pågældende kvinde.

- Det er en kvinde, som vi har haft fat i tidligere på eftermiddagen, hvor hun er voldsomt beruset og til gene for andre mennesker. Her bliver hun bedt om at dæmpe sig og gå et andet sted hen. Hvad der er sket i de mellemliggende timer, ved vi endnu ikke, lyder det fra Dyre Sønnicksen.

Busselskabet har taget hånd om den pågældende chauffør.

