Ung kvinde amok i tog

Det blev en lidt anden togtur for passagererne på Skjern station, end de nok lige havde regnet med fredag eftermiddag.

Klokken 15.24 fik politiet nemlig en anmeldelse om, at en ung kvinde var gået amok i et Arriva-tog, hvor hun først smed al tøjet og dernæst sparkede døren ind til lokoføren.

Det skriver TV Midtvest.

Skal have hjælp

Til TV Midtvest fortæller Midt- og Vestjyllands Politi, at kvinden var fuld, og derfor blev taget med til detentionen for at sove rusen ud.

- Men måske er det ikke det eneste, der er galt. Hun skal have noget hjælp af en psykiater, og når der er kommet styr på hende, så bliver hun afhørt, sagde vacgtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj til TV Midtvest fredag aften.

Kvinden blev fredag sigtet for offentlig uorden og kan derudover forvente både et erstatningskrav for ødelæggelser på toget samt en straf for blufærdighedkrænkelse.