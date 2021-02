Ung kvinde dømt for uagtsomt manddrab på lastbilchauffør

En blot 20-årig kvinde fra Haderslev er blevet dømt for uagsomt manddrab efter en ulykke på Seggelund Hovedvej 2. juli sidste år, hvor en 24 år gammel kvinde ved navn Anette Grau mistede livet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den nu dømte kvinde forklarede i retten i Kolding, at hun var på vej på natarbejde på Arla i Christiansfeld, da hun kom kørende af Seggelund Hovedvej.

Få minutter efter kom hun til bevidsthed i siden af vejen uden erindring om, hvad der var sket, men med smerter i kroppen.

- Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt var ude at kigge, om jeg kunne overhale. Jeg så på uret og kunne se, at jeg havde god tid, så jeg lagde mig ind igen og tænkte, at der ikke var nogen grund til at risikere noget, sagde den 20-årige fredag i retten ifølge JydskeVestkysten.

24-årig kvinde død i ulykke på landevej

Dagbøder

Retten slog fast, at den 20-årige var skyldig i ulykken.

Flere vidner havde forklaret i retten, at de havde set den nu dømte trække over i den modsatte vejbane, hvor Anette Grau kom kørende, for at se, hvorvidt der var plads til overhaling.

En mand, der kørte foran den 20-årige den pågældende aften, forklarede i retten, at han havde set den dømte trække ud tre gange for at se, om der var plads til overhaling.

En bilinspektør havde også slået fast, at ulykken var sket i Anette Graus side af vejen.

Retten idømte den 20-årige 20 dagbøder på 500 kroner, hvilket er normal praksis i sager om uagtsomt manddrab.

Udover dette skulle hun aflevere sit kørekort og må ikke køre bil, før hun har været til en ny køreprøve.

Ifølge JydskeVestkysten kan den dømte risikere at skulle betale erstatning på over en million kroner.

Den 20-årige modtog dommen straks.