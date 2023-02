Ung kvinde kvæstet i ulykke

En 31-årig mand er sigtet for 'adskillige' overtrædelser af færdselsloven - heriblandt narkokørsel - efter at have påkørt en cyklist på Amager.

Det oplyser Kenneth Hviid Simonsen, central efterforskningsleder hos Københavns Politi, natten til tirsdag.

En 23-årig kvindelig cyklist er kommet slemt til skade i ulykken, som politiet fik en anmeldelse om klokken 19.11 mandag.

Hun er uden for livsfare. Hendes pårørende er blevet underrettet.

Ulykken fandt sted på Christmas Møllers Plads på Amager.

Her kørte den 31-årige mand ifølge politiet over for rødt og ramte cyklisten, som blev kastet op på forruden.

Manden flygtede herefter i bil fra stedet, forklarer efterforskningslederen.

Men det lykkedes politiet at anholde ham på Amagermotorvejen ikke længe efter.

Planen er at fremstille manden i grundlovsforhør tirsdag formiddag. Det oplyser Kenneth Hviid Simonsen.