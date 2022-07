Ung kvinde mister livet efter soloulykke nær Brønderslev

En 20-årig kvinde er natten til lørdag død af de kvæstelser, som hun pådrog sig i en soloulykke sent fredag eftermiddag nær Brønderslev.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi tidligt lørdag morgen.

Kvinden, der havde adresse i Aalborg Kommune, var passager i en bil, som kørte gennem et autoværn og landede i en å. Den kvindelige fører af bilen er indlagt.

- Vi får klokken 17.54 en anmeldelse om en soloulykke på Luneborgvej syd for Brønderslev. Af ukendte årsager mister føreren kontrollen over bilen, der kører gennem et autoværn. Bilen ender på taget nede i Lindholm Å, oplyser vagtchefen.

Føreren af bilen, en ligeledes 20-årig kvinde, formåede selv at komme ud af bilen.

- Passageren bliver hjulpet ud af andre personer på stedet og en patruljebil, som var ret hurtigt fremme. Men hendes skader gjorde, at hun blev transporteret til sygehuset, som klokken 00.50 oplyste, at hun var afgået ved døden som følge af sine skader, siger Karsten Højrup Kristensen.

De pårørende er underrettet.