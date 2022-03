Ung kvinde voldtaget: Skærper straffen

I en sag om voldtægt af en ung kvinde har Højesteret torsdag forhøjet straffen til fængsel i to år til en nu 22-årig mand.

I Vestre Landsret var han blevet idømt fængsel i et år og seks måneder.

Forbrydelsen foregik i en lejlighed i Esbjerg. Manden gennemførte to samlejer uden kvindens samtykke.

Det er første gang, at landets øverste domstol tager stilling til straffens længde efter ændringen af voldtægtsbestemmelsen i 2021.

Overgrebene på en dengang 19-årig kvinde skete bare to uger efter den meget omtalte ændring af straffeloven.

I lejligheden var der først et samleje i soveværelset og derefter gentog det sig i stuen. Mange gange bad kvinden manden om at stoppe. Hun sagde klart fra.

Ifølge retspraksis giver en såkaldt overfaldsvoldtægt som udgangspunkt en straf på tre år og seks måneder.

Men det var ikke det, der skete den nat i januar i Esbjerg.

De fem dommere har derfor skullet afgøre, om forbrydelsen hører til blandt de groveste tilfælde af voldtægt, som resulterer i to et halvt til tre år. Eller om der derimod var tale om en situation, som kan sidestilles med tilfælde, hvor offeret er ude af stand til at modsætte sig - hvilket som regel giver et år og to måneder.

Konklusionen er et hverken eller. Forløbet i sagen fra Esbjerg passer ikke ind i de to kategorier, vurderer dommerne. Derefter skriver de:

'Efter en samlet vurdering af de to tilfælde af voldtægt ved samleje uden samtykke, der er begået mod samme person inden for et kortere tidsrum, finder Højesteret, at straffen skal forhøjes til fængsel i to år.'

Rigsadvokaten bad om tre år. Sagen skulle bedømmes som et groft tilfælde, lød det. Samlejerne foregik under intimiderende omstændigheder, fordi kvinden græd og gentagne gange udtrykkeligt bad manden stoppe.

Forsvareren var uenig og mente, at sagen skulle vurderes som en situation, hvor offeret var ude af stand til at modsætte sig handlingen.