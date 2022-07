Ung mand anholdt for at skyde mod folk med softguns

En 18-årig mand er anholdt og sigtet for vold, efter at han angiveligt har skudt mod flere unge mennesker med to softguns i Agerskov i Sønderjylland.

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann tidligt tirsdag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen mandag klokken 22.24.

Den 18-årige mand har tilsyneladende skudt mod flere unge mennesker på Hovedgaden i Agerskov både søndag aften og mandag aften.

- Der er nogle, som bliver ramt søndag aften og i hvert fald en anden, som bliver ramt mandag aften, siger Ole Aamann.

Manden har ifølge vidner skudt fra både en bil og ude på gaden på fem-seks meters afstand.

- Der er flere af de unge mennesker, som han har skudt mod, der har fået blå mærker, siger vagtchefen.

Da den 18-årige mand angiveligt viste de to softguns frem, inden han begyndte at skyde, vidste de forurettede ifølge eget udsagn godt, at der var tale om softguns og ikke rigtige våben.

- Så på den måde var de ikke så nervøse, siger Ole Aamann.

En softgun er et våben, der skyder med plastikkugler.

Begge softguns er blevet beslaglagt af politiet.

Den 18-årige mand, som er fra lokalområdet, blev anholdt i løbet af natten til tirsdag.

