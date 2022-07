Ung mand blottede sig i Lyngby Storcenter

En ekspedient blev kaldt til prøverummet af en mand, der havde besluttet sig for at være nøgen

En 21-årig kvindelig ekspedient blev torsdag eftermiddag mødt af et uventet syn.

I et prøverum i en butik i Lyngby Storcenter havde en mand bedt om hjælp.

Men det var tilsyneladende ikke for at få hjælp til størrelsen på et par bukser.

Da ekspedienten kom hen til prøverummet, stod manden nemlig nøgen fra livet og ned, fremgår det af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Den 21-årige medarbejder ville herefter tilkalde en kollega, men det fik manden til at tage sit tøj på og forlade forretningen.

Episoden skete torsdag mellem klokken 14 og 14.30.

Manden var iført sorte bukser, hvid trøje med lynlås og en sort kasket.

Han beskrives som sydeuropæisk af udseende, 30-35 år, 165-170 cm høj, spinkel af bygning, lys i huden og med brune øjne.

