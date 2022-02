Ung mand brutalt kidnappet: - Der skal flyde blod

Et mareridt udspillede sig for en ung mand fra Holbæk, da han blev kidnappet, tævet, truet og afklædt, inden han med en affaldssæk over hovedet kunne mærke en knivspids, der blev kørt hen over brystet og op mod halsen.

Det fremgår af retsbogen som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i fra et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk.

Jagtet med kassevogn

Tre mænd i 20'erne blev fredag 21. januar fremstillet og varetægtsfængslet i fire uger sigtet for vold, trusler, frihedsberøvelse og ulovlig tvang.



De er sigtet for i forening med fire uidentificerede medgerningsmænd at have jagtet deres offer i en varevogn lidt efter midnat 19. januar i år på en villavej i Holbæk.

Ifølge politiet prøvede han at undslippe sine bødler til fods, men opgav, da han blev truet med en 'pistol-lignende genstand'.

Han fulgte med to af de sigtede ind i sin egen bil, hvor han blev han truet til at køre bilen til boligkvarteret Ladegårdsparken.

På turen haglede det ifølge sigtelsen ned over manden med knytnæveslag og slag med flad hånd, og en af de sigtede havde angiveligt en kniv, som offeret blev truet på livet med.

Varebilen med den tredje af de sigtede mænd, og de fire ukendte gerningsmænd fulgte efter.

Da de nåede destinationen blev offeret fortsat truet, blandt andet med kniven for struben, inden de af uvisse årsager alle sammen returnerede til offerets lejlighed i nærheden af det sted, han først blev fanget.

Politiets teknikere i Ladegårdsparken efter Zobair Saidi blev dræbt 28. april 2019. Ifølge politiet var han medlem af Vang-gruppen.

Bagbundet og afklædt

Ifølge retsbogen eskalerede den uhyggelige kidnapning yderligere, og de to der havde været med i personbilen, begyndte at gennemrode lejligheden og plyndre den for værdier, mens de resterende fem holdt vagt.

Selv offerets hvide kondisko blev flået af ham.

Herefter blev han afklædt på overkroppen og sat på en stol, med hænderne bag ryggen og en sort affaldssæk over hovedet.

Med den unge mands egen mobiltelefon optog de ifølge politiet en video af det hjælpeløse offer, mens en af de sigtede kørte spidsen af en stor køkkenkniv rundt omkring hjertet på ham, rundt på hans overkrop og op til halsen.

Imens truede de ham med 'Mellemvang-gruppen'.

Ifølge sigtelsen skulle de blandt andet have truet med, at 'der skulle flyde blod', inden rædslerne sluttede omkring 2.30.

Politiet massivt til stede i Ladegårdsparken efter drab på Zobair Saidi

Kendt for konflikt

De nægter sig alle tre skyldige.

Ingen af mændene ønskede at udtale sig under grundlovsforhøret, der var lukket med hensyn til, at der er flere mistænkte på fri fod.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger udgjorde mindst en af de sigtede mænd en ledende del af den lokale gadebande, som politiet kaldte Vang-gruppen, der i 2018 og 2019 bekrigede den lokale Bandidosklub.

Vang-gruppen bestod på det tidspunkt primært af unge mænd fra to af byens socialt belastede kvarterer, Ladegårdsparken og Vang-kvarteret, der inkluderer Mellemvang.

Konflikten sluttede, da et medlem af Vang-gruppen, 18-årige Zobair Saidi, blev likvideret i Ladegårdsparken 28. april 2019.

To Bandidos-rockere blev idømt livstid for drabet i maj sidste år. De nægter sig skyldige, og afventer nu landsrettens afgørelse.

Politiet er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse om hvorvidt, at Vang-gruppen og Mellemvang-gruppen er den samme gadebande eller hvilken relation, der formodes at være mellem kidnapperne og deres offer.