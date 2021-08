Ung mand død efter knivstikkeri

Ifølge politiet er der tale om et opgør i det kriminelle miljø

En 22-årig mand er død efter et knivstikkeri i Herning natten til torsdag.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er der tale om et opgør i det kriminelle miljø.

Den nu afdøde ringede selv til politiet klokken 03 natten til torsdag. Her fortalte han, at han var blevet stukket i brystet.

Han blev efterfølgende bragt til sygehuset i Herning, men hans liv stod ikke til at redde.

- Alt tyder foreløbigt på, at der er tale om et internt opgør i en gruppe med relation til narkomiljøet i Herning, fortæller vicepolitiinspektør Kristian Larsen, der er stationsleder for lokalpolitiet i Herning.

Siden de tidlige morgentimer har politiet været til stede i Hernings centrum, hvor der har været afspærret forskellige steder.

Blandt andet har politiet spærret af ved og omkring Smedegade i bymidten. Her ligger en busterminal.

Samtidig blev togdriften gennem Herning indstillet midlertidigt.

Det har blandt andet betydet forstyrrelser i morgentrafikken for både bilister, busser og togtrafik.

Kort før klokken 11.00 er der dog givet grønt lys til togene på strækningen igen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

I løbet af morgenen har politiet kun oplyst, at der var tale om efterforskning af et "mistænkeligt forhold". Først i løbet af formiddagen kom meldingen om det dødelige overfald.