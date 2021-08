Ung mand dømt for børneporno

En 20-årig mand fra København idømmes tre måneders betinget fængsel for børneporno.

Dommen faldt i Københavns Byret fredag eftermiddag. Her var den unge mand tiltalt for i to tilfælde at afpresse to små piger til at sende ham billeder og videoer af deres kønsdele.

Det drejede sig om to episoder fra henholdsvis 2016 og 2020, som den 20-årige blev straffet for.

Det var ikke mange ord, der kom fra den 20-årige mand i retten. Han nikkede ja til anklagerne og var indforstået med, at hans ageren ikke har været acceptabel.

Han havde i en samtale med sin forsvarsadvokat før retssagen gjort det klart, at han var klar til at modtage sin straf.

- Min klient er klar til at modtage den rette behandling, så gentagende fejl ikke opstår i fremtiden, sagde hans forsvarsadvokat, Lars Dinesen, i retten.

Den 20-årige lider af ADHD og mild autisme, men det var Kriminalforsorgens vurdering, at manden var egnet til samfundstjeneste. Han ville ikke anke sagen og accepterede samfundstjenesten på 80 timer.

Ligeledes fik den 20-årige kontaktforbud, og det vil derfor føre til straf, hvis han i fremtiden kontakter børn uden deres vilje.