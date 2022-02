Ung mand dræbt i Odense

Ved du noget om sagen, så tip os på sms (alm. takst) 1224 eller skriv mail her

En mand på 19 år er blevet dræbt af skud i en bil i Odense natten til søndag. Det oplyser politiet, som søger vidner i sagen.

Det skriver Fyns Politi på twitter.

I en pressemeddelelse, som politiet har udsendt, lyder det følgende:

'Fyns Politi modtog klokken 02:20 natten til søndag en melding om, at en 19-årig mand var blev dræbt af skud, mens han befandt sig i en bil på parkeringspladsen bag ved KFC og Netto på Nyborgvej ved krydset Nyborgvej/Ejbygade i Odense.

Umiddelbart efter drabet kørte en rød Toyota Aygo med tyske nummerplader PIRS 1409 ad Nyborgvej i retning mod øst.

Den røde Toyota Aygo blev efterfølgende brændt af på Grevelundsvej mellem Nyborgvej og Niels Bohrs Alle i Odense på en parkeringsplads ved et mindre skovområde.

Vidner så efterfølgende en mindre mørk personbil forlade den afbrændte bil og køre i retning mod Niels Bohrs Alle.

Både den Toyta Aygo’en og de tyske nummerplader har vist sig at være stjålet.



De tyske nummerplader på den røde Toyta Aygo blev stjålet fra en sort Audi A1, der var parkeret i Haderslev ud for Jomfrustien 7 i mellem den 13. og 14. februar.



Den røde Toyota Aygo blev stjålet i tidsrummet mellem kl. 13 og 16.30 den 6. februar i Randers, hvor den holdt på parkeringspladsen ved Randers Water og Wellness (Randers badeland).



Politiet vil gerne høre fra vidner eller andre har oplysninger i den forbindelse på telefon 114.'

Politiet har ikke yderligere oplysninger, men antyder i samme pressemeddelse, at man politiet ikke udelukker, at drabet kan trække tråde til den vedvarende bandekonflikt, der gennem den seneste årrække har plaget Odense.

'Det er helt afgørende for politiet, at borgerne i kan færdes sikkert og trygt i Odense. Derfor vil politiet være synligt til stede i Vollsmose og Korsløkke med fokus på sikkerheden og trygheden for borgerne i området', lyder det i pressemeddelelsen.

De to omtalte boligområder huser de kriminelle indvandrergrupperinger, der bekriger hinanden.

Ekstra Bladet følger sagen.