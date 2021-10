Ung mand dræbt på Christiania: 25-årig sigtet

3. juli mistede en 22-årig mand livet på Christiania, da en ukendt gerningsmand skød ham, mens han sad med en gruppe personer i Pusher Street. En 31-årig mand blev desuden såret i angrebet.

Siden har politiet intenst efterforsket for at finde frem til, hvem der stod bag drabet på manden, der boede og var vokset op på Christiania.

Nu har Københavns Politi sigtet en 25-årig for medvirken til drabet.

- Det er helt klart et gennembrud i efterforskningen, siger leder af personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard til Ekstra Bladet.

Den 25-årige sidder allerede varetægtsfængslet i forbindelse med en anden sag om grov, personfarlig kriminalitet. Fængslingsgrundlaget vil blive forsøgt udvidet i denne sag.

Søger stadig

Københavns Politi søger stadig den mand, der affyrede skuddene den 3. juli.

Han beskrives af vidner som en ung mand, 175–185 cm høj, spinkel til ranglet af bygning og afrikansk af afstamning.

'Det er vores klare opfattelse, at der er tale om en planlagt likvidering, som er udført af flere gerningsmænd i forening. Vi har i dag kunne anholde en person, som vi mistænker for at have medvirket til drabet, men vi vil stadig gerne høre fra enhver, der kan lede os i retning af den mand, der trykkede på aftrækkeren – eller andre, som har haft en rolle i drabet,' siger Bjarke Dalsgaard.

Den dræbte var vellidt af familie, venner og naboer på Christiania. Derfor står spørgsmålet tilbage om, hvorfor han skulle slås ihjel.

'Vi har en bred efterforskning, og det er for tidligt at lægge sig endeligt fast på et motiv på nuværende tidspunkt. Men vi har samstemmende hørt fra beboerne på Christiania, at han var en vellidt ung mand. Derfor er en af vores teorier, at skuddene ikke var tiltænkt ham,' siger Bjarke Dalsgaard.

Hvis man har nogen viden om drabet eller har set den mistænkte gerningsmand på eller nær Christiania i tiden omkring den 3. juli 2021 kl. 00.40, skal man kontakte Københavns Politi på 114.