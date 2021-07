Ung mand fængslet: Sigtet for voldtægt af femårig pige

En 17-årig mand er sigtet i en yderst grov voldtægtssag. Offeret er en blot femårig pige.

- Han er sigtet for at have voldtaget hende i et kolonihavehus, fortæller anklager i sagen Annemarie Nissen til Ekstra Bladet.

Voldtægten skulle ifølge sigtelsen have fundet sted 16. juli omkring klokken 12 i kolonihavehuset, der er beliggende i Slagelse.

Den 17-årige blev anholdt i morges og fremstillet i grundlovsforhør klokken 14. Det endte med, at han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, så det er ukendt for offentligheden, hvad den unge mand har afgivet af forklaring. Han nægter sig skyldig.

På grund af dørlukningen står det også hen i det uvisse, hvilken relation gerningsmanden har til det femårige offer.