Ung mand fundet død

En 29-årig mand, der forsvandt under en undervandsjagt, er fundet død.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

De pårørende er underrettet.

Nordsjællands Politi, brandvæsen og dykkere var i flere timer til stede ved Sjælsø i Birkerød, hvor de siden klokken fire i nat ledte efter den unge mand, der ikke kom hjem efter sin jagt.

Rolf Hofmann, vagtchef ved Nordsjællands Politi siger til Ekstra Bladet, at det var kæresten, der slog alarm, da den 29-årige ikke kom hjem.

- Han var taget afsted sent i aftes for med snorkel at dykke efter krebs, siger vagtchefen.

Mandens ting er fundet ved Sjælsø, og der er intet, der tyder på, at der er begået en forbrydelse.

