Ung mand fundet i baggård

Sydjyllands Politi undersøger i øjeblikket en sag fra Haderslev, hvor en ung mand er blevet fundet ukontaktbar i en baggård efter et fald fra et hustag.

Det skriver politiet på Twitter.

Ifølge JydskeVestkysten er manden faldet fra otte meters højde og er i kritisk tilstand. Man ved ikke, hvor længe han har ligget der, inden han blev fundet.

Det er endnu uvist, om der er tale om et kriminelt forhold, men politiet hælder for nu til, at der er tale om en ulykke.

Mandens pårørende er endnu ikke underrettet.

Foto: Byrd

Opdateres ...