Ung mand i solouheld: - Formentlig påvirket

En 20-årig mand var fastklemt efter et solouheld i Nordjylland torsdag aften

Klokken 21.12 torsdag aften tikkede en anmeldelse ind om et solouheld på Birkemosevej i Jerslev, hvor en ung mand havde kørt ind i et vejtræ.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

- Det er et solouheld, hvor han ukendte årsager mister herredømmet over sin bil. Han kører derefter ind i et træ.

- Der er umiddelbart ingen alvorlig tilskadekomst, men han er ved at blive hjulpet ud af bilen, hvor hans ben har været fastklemt, fortæller Karsten Højrup Kristensen.

Det ser voldsomt ud, men den 20-årige bilist har ifølge politiet kun pådraget sig mindre skader. lFoto: René Schütze

Formentligt påvirket

Manden havde formentlig fået en tår over tørsten, da han satte sig bag rattet, lyder det fra vagtchefen.

- Han er formentlig spirituspåvirket. Vi har alkoholtestet ham, og den boner ud på spiritus, siger Karsten Højrup Kristensen.

Vagtchefen tilføjer, at den manden vil blive taget med på hospitalet til yderligere tjek. Politiet fortæller, at den 20-årige under hele forløbet har været ved fuld bevidsthed, og de har talt med ham, mens de skar ham fri af bilen.