Ung mand knivstukket i maven

En ung mand blev fredag aften stukket i maven med kniv i Engesvang nær Ikast og Silkeborg.

Det skriver TV Midtvest.

Det hele startede, da den lokale 17-årige til en fest kom ud for, at der blev affyret fyrværkeri tæt på ham. Den 17-årige ringede til en 18-årig mand, som han mistænkte for at stå bag, beskriver mediet.

De to mødtes senere på aftenen på en skole i byen. Den 17-årige havde medbragt fem venner, og mødet resulterede i, at den 18-årige angreb den 17-årige med kniv.

Han fik et mindre snitsår i maven, der måtte behandles på skadestuen. Den 18-årige blev anholdt.

- Vi regner med at løslade ham igen snart, men han kan se frem til en sigtelse for vold, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even til TV Midtvest.