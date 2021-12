Ung mand kørt til Rigshospitalet: - Bløder voldsomt

Politiet har spærret et større område i Valby af

Københavns Politi er til stede i Valby, efter at de klokken 19.05 modtog en anmeldelse om en mand, der blødte voldsomt.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

- Han bløder voldsomt og er kørt til Rigshospitalet. Vi ved ikke helt, hvad der er sket, og vi kan ikke sige noget om hans tilstand, oplyser Københavns Politis vagtchef Dyre Sønnicksen til Ekstra Bladet.

Efterfølgende har politiet skrevet på Twitter, at der er tale om et knivstikkeri.

I forbindelse med politiets arbejde er området fra Folehaven og ned ad Gammel Køge Landevej til Bærhaven spærret af.

Politiet opfordrer trafikanter til at finde en alternativ rute.

Det er ikke muligt for politiet at give nogen tidshorisont for, hvornår de er færdige på stedet.