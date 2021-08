Ung mand kørte over for rødt ni gange

En ung mand fra Greve må tilbringe de næste uger i en celle, efter at han lørdag adskillige gange kastede sig ud i farlig kørsel, da politiet forsøgte at stoppe ham.

Hele ni gange kørte han over for rødt. Desuden blev farten blev så høj, at han opfylder betingelserne for at blive kaldt en vanvidsbilist, oplyser politiet.

En dommer i Retten i Roskilde har søndag varetægtsfængslet den 24-årige mand frem til 14. september. Det oplyser specialanklager Anja Lund Liin fra Midt- og Vestsjællands Politi.

