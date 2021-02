En 24-årig mand bliver søndag fremstillet i et grundlovsforhør i København, hvor han er sigtet for grov vold mod et spædbarn.

Det oplyser anklager Anders Larsson fra Københavns Politi.

Barnet er knap to måneder gammelt.

Anklageren ønsker forud for retsmødet ikke at oplyse, hvilken relation der er mellem barnet og den anholdte mand.

Grundlovsforhøret begynder klokken 10.30 i Dommervagten i Københavns Byret. Her vil anklageren kræve den 24-årige mand varetægtsfængslet.