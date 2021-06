Ung mand om knivstikkeri: Det var selvforsvar

Tre mænd for dommer efter blodig nat på Bryggen - den ene blev stukket i lunge og lever og fremstilles in absentia, fordi han stadig er indlagt

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): - Det var en umådelig kedelig afslutning på sådan en dejlig aften, konstaterede forsvarsadvokat Kåre Traberg Smidt, efter at han havde klappet sit elektriske løbehjul sammen og pænt lagt det på gulvet.

Han er beskikket forsvarer for en 20-årig mand, der ifølge politiet efter lørdag aftens EM-brag var involveret i et slagsmål med flere knive ved Sturiasgade på Islands Brygge.

Udover ham er tre anholdt og sigtet og fremstilles søndag eftermiddag i grundlovsforhør - den ene in absentia, da han fortsat er indlagt på Rigshospitalet. Ifølge sigtelsen blev den 20-årige tildelt et otte centimeter dybt knivstik, der gik ind i lunge og lever. Dertil kommer tre snitlæssioner i ansigtet.

20 centimeter langt snitsår

Manden, der ifølge politiet har påført ham skaderne, er Kåre Traberg Smidts klient. Han blev selv såret og tildelt et 20 centimeter langt snitsår på ryggen. Manden var ved retsmødets begyndelse endnu ikke blevet ført fra cellen under Københavns Byret og op i retslokale 22 i Slutterigade.

Det var en af de øvrige tre anholdte. En 19-årig mand, som uden håndjern trådte roligt ind i retssalen iført et blåt joggingsæt mærket med Københavns Fængsler, hvide strømper og hvide stofbadesandaler. På tilhørerpladserne sad hans to søstre, som han sendte et blik, der på en gang syntes flovt og beroligende.

Manden er sigtet for forsøg på grov vold ved at have forsøgt at stikke den fortsat hospitalsindlagte 20-årige med kniv.

Han erkender de faktiske omstændigheder, men gør gældende, at det skete i nødværge, oplyste hans forsvarer Jacob Kiil, der tilføjede, at hans klient ønskede at udtale sig.

Det fik han lov til uden Ekstra Bladets tilstedeværelse, for dommeren lukkede dørene efter anklager Søren Harbos ønske. Ifølge ham viser videoovervågning fra gerningsstedet, at 'der var flere involverede i hvert fald i noget af det'. 'Der var også tumult', uddybede han for at få dommerens tilladelse til at kunne efterforske videre, uden at detaljer fra afhøringerne af de sigtede blev offentliggjort.

Forud for grundlovsforhøret meldte Københavns Politi ud, at to af de tre anholdte var sigtet for drabsforsøg, men det havde anklageren nedskaleret til grov vold, ligesom én altså kun er sigtet for forsøg på grov vold.

På grund af dørlukningen er det i skrivende stund uvist, hvordan to af de anholdte forholder sig til sigtelserne.