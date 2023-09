Ung mand påkørt af flugtbilist: 36-årig sigtet af politiet

En 36-årig mand fra Holstebro-kanten er sigtet af politiet for at have påkørt en 23-årig mand tidligt lørdag morgen nord for Ringkøbing og være flygtet fra stedet. Påkørslen var så voldsom, at offeret endte i grøften, hvor han lå i mange timer, inden han blev fundet

Mens en 23-årig mand ligger med alvorlige knoglebrud og et brækket bækken på sygehuset, efter at han tidligt lørdag morgen blev påkørt af en flugtbilist syd for byen Tim ved Ringkøbing, har politiet sigtet en 36-årig mand.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Den 23-årige mand gik tidligt lørdag morgen på en lille sidevej til hovedvej 16 mellem Ringkøbing og Ulfborg, da han blev ramt. Påkørslen var så voldsom, at den unge mand blev smidt ned i grøften, hvor han delvis bevidstløs lå i flere timer, inden han blev fundet.

Traktorfører fandt ham

Det var en traktorfører, som fandt manden og fik ringet til alarmcentralen. I nærheden af stedet, hvor påkørslen fandt sted, fandt politiet blandt andet et afrevet sidespejl. Det indgår nu i efterforskningen for at finde frem til flugtbilisten.

Annonce:

Den unge mand har pådraget sig flere knoglebrud, blandt andet er hans bækken brækket i den ene side, og søndag er han fortsat indlagt på Regionshospitalet Gødstrup. Ifølge en person, som Ekstra Bladet har talt med, afventer han operation senere søndag eller mandag på Skejby Sygehus.

Afrevet sidespejl

Anholdelsen af den 36-årige mand, der bor på Holstebro-egnen, sker blandt andet på baggrund af vidneforklaringer og fundne effekter på stedet, hvor påkørslen fandt sted, herunder det afrevne sidespejl.

- Den sigtede er af den fulde overbevisning, at han har påkørt et rådyr omkring uheldsstedet i den varebil, han kørte i. Vi har taget varebilen ind til tekniske undersøgelser, siger Jens Claumarch, vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet skal undersøge, om skaderne på bilen passer med de vragrester, der er fundet omkring uheldsstedet.