Ung mand påkørt: Forsøgte at forhindre spritkørsel

Nordjyllands Politi rykkede natten til fredag ud til Svanemosevej i Pandrup, hvor en mand var blevet påkørt.

Det bekræfter vagtchef Morten Axelsen over for Ekstra Bladet.

Han fortæller, at en gruppe af unge mennesker i starten af tyverne havde været på Hjallerup Marked og var på vej hjem, da episoden fandt sted.

Alvorlige skader

Ejeren af den bil, de kørte i, var ligesom flere af de andre passagerer påvirket af alkohol, og derfor var det i første omgang en ædru person, der kørte bilen.

- Så holder man ind et sted, og der sætter ejeren af bilen sig ind på førersædet og vil køre hjem til sin bopæl derfra, fortæller vagtchefen.

- Og der forsøger en af de andre i bilen at stoppe ham, for han syntes ikke, det var en god idé, at han skulle ud at køre, og det bevirker så, at føreren af bilen påkører ham, der står foran, og kører så fra stedet herefter.

Den unge mand, der blev påkørt, pådrog sig alvorlige skader på sine ben.

- Det er i hvert fald noget, der kræver operation. Der er ikke noget med livsfare, men ret alvorlig tilskadekomst med benene som følge af den her påkørsel, lyder det fra vagtchefen.

I politiets varetægt

Morten Axelsen fortæller, at vedkommende, der sad bag rattet, da påkørslen fandt sted, nu er i politiets varetægt.

- Der er selvfølgelig noget sagsbehandling, der skal foretages op ad formiddagen. Umiddelbart er han blevet sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse og noget vanvidsbilisme.

- Men som sagt: Han har været påvirket af alkohol, så vi skal lige have ham i en tilstand, hvor han kan afhøres.

Vagtchefen vil ikke gisne om, hvorvidt påkørslen har været bevidst. Det skal afhøringerne i sagen være med til at klarlægge.