Ung mand ramt af skud

Københavns Vestegns Politi er tirsdag eftermiddag rykket ud til meldinger om skud i et boligkvarter i Brøndby.

Her er en ung mand blevet ramt af skud.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Foto: Kenneth Meyer

'Vi har modtaget en anmeldelse om skud i Hallingparken, Brøndby. Vi er derfor talstærkt til stede for at undersøge forholdet nærmere.'

'Vi kan bekræfte, at en ung mand er ramt af skud og bragt på hospitalet. For nu kan vi ikke oplyse om tilstand', lyder det fra politiet.

Anmeldelsen om skud indløb klokken 13.13.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har politiet afspærret et større område omkring et parkeringdsareal. Her arbejder politiets teknikere og hundepatruljer.

Flere beboere fortæller, at de hørte skud og derefter så en mand løbe fra en legeplads i området og mod et parkeringsareal, hvor han faldt om.

I forbindelse med skudepisoden har politiet opstillet en mobil politistation, hvor de opfordrer folk til at henvende sig, hvis de har oplysninger i sagen. Derudover er flere patruljebiler sendt til område.

'Hvis man har set noget, kan man også kontakte dem', lyder det fra politiet.

Vestegnen Politi ønsker ikke at kommentere hændelsen yderligere på nuværende tidspunkt.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

