Ung mand sigtet for drab på 82-årig i Grønland

En ung mand er blevet sigtet for drabet på en 82-årig kvinde i Grønland.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Manden er sigtet for manddrab, ildspåsættelse og usømmelig omgang med lig. Han nægter sig skyldig i alle tre forhold.

Den 82-årige kvinde døde i forbindelse med en brand i Nuuk 31. januar. Politiet i Grønland har efterforsket sagen som en drabssag.

Den sigtede blev anholdt på havnen i Nuuk fredag eftermiddag lokal tid. Her blev der også anholdt en anden person i forbindelse med sagen.

Det bekræfter Grønlands Politi overfor KNR.

Den sigtede, der er 20 år gammel, ankom til havnen på en trawler. I den forbindelse var politiet til stede for at ransage de anholdtes kahytter med henblik på at sikre beviser. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, og da anklageren havde læst sigtelsen op, blev dørene lukket.

Retten i Grønland valgte lørdag, at tilbageholde den sigtede i 26 dage.

Politiet i Grønland udelukker ikke, at der kan være andre gerningsmænd involveret ud over den sigtede.

- Vi efterforsker stadig sagen bredt og hører også fortsat gerne fra borgere, der måtte vide noget, der kan have interesse for sagen, siger Lars Bjerregaard, der er vicepolitiinspektør i Grønlands Politi, i pressemeddelelsen.

Retsmøder er i udgangspunktet offentligt tilgængelige. Retten kan dog bestemme, at hele eller dele af retsmødet ikke må overværes af andre end sagens parter og rettens medlemmer. Man siger, at retsmødet holdes for lukkede døre.

En afgørelse om lukkede døre træffes ved kendelse. Det vil sige, at der skal argumenteres for og imod at lukke dørene. I særlige tilfælde kan retten beslutte, at også den forhandling skal foregå bag lukkede døre. Det kalder man for dobbeltlukkede døre.