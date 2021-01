Ung mand snuppet med 158 joints på sig

En 26-årig mand blev mandag aften anholdt i Brabrand og sigtet for narkosalg

Østjyllands Politi anholdte en 26-årig mand, da han var i besiddelse af intet mindre end 158 joints.

Patruljen opdagede omkring klokken 22.00 mandag, at manden var i besiddelse af de mange joints, som han bar rundt i en plasticpose. Udover de 158 joints havde manden to yderligere joints gemt væk i lommen.

Det skriver TV2 Østjylland.

- Det er selvfølgelig mange joints, og det er også derfor, at han bliver sigtet for salg. Det kan ikke være til eget brug, fortæller kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Yderligere en anholdt

Mens betjentene var i gang med deres politiforretning, blandede en 18-årig mand sig i deres arbejde.

Han råbte skældsord mod ordensmagten, hvorfor politiet ikke så anden udvej end at anholde manden og sigte ham for at fornærme politiet.

Begge personer er efterfølgende blevet løsladt. Politiet kan ikke oplyse, hvilken straf de to står til for deres forseelser.