Ung mand stukket med kniv

Der var formentlig tale om et personligt opgør, da tre unge mænd tørnede sammen

En 18-årig mand blev torsdag aften stukket med kniv i låret under et opgør med to andre unge mænd på 15 og 17. Det skete omkring klokken 20.49 i Odense Banegårdscenter.

- Den forurettede pådrager sig to knivstik i det ene lår. Det er blevet skadestuebehandlet, og så er han ude igen, siger politikommissær Jack Liedecke fra Fyns Politi.

Både den 15-årige og den 17-årige blev efterfølgende anholdt, men den 15-årige er løsladt igen, efter den 17-årige har erkendt, at det var ham, der førte kniven.

Han skal formentlig fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.

Politiet mener, at de har fat i alle de personer, der er involveret i hændelsen.

Alle tre unge mænd er fra Odense, og politiet mener, at der var tale om et intern opgør.

- Det er på ingen måde banderelateret, siger Jack Liedecke og tilføjer, at relationen er, at de unge 'er bekendte langt ude i kredsen'.