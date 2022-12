Ung mand stukket med kniv

Der har mandag aften været et knivstikkeri på Nørrebro i København

Politiet er lige nu massivt til stede på Bangertsgade på Nørrebro.

Det sker efter en anmeldelse klokken 19.50 om et knivstikkeri.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Da vi kommer frem, får vi kontakt til en person, der er knivstukket, siger vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald.

Vagtchefen oplyser, at offeret - en ung mand - er i live, men har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer om hans tilstand.

- Vi er massivt til stede og efterforsker sagen, foretager afhøringer og sikrer spor.

Politiet har for nuværende ingen kommentarer om et muligt motiv for knivstikkeriet.

Ekstra Bladet følger sagen ...