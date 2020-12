Ung mand tæsket og efterladt på øde landevej

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En ung mand blev mandag aften offer for et groft overfald ved et busstoppested nær Risø nord for Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands til Ekstra Bladet.

En gruppe på omkring fem mænd truede den 18-årige med en kniv og tvang ham til at aflevere jakke, hættetrøje, høretelefoner og telefon, inden de tævede ham og efterlod ham på en øde landevej.

Den unge mand var netop stået af bus 600S, da han træf de fem overfaldsmænd. Efter overfaldet lykkedes det den 18-årige at stoppe en af de få forbipasserende på landevejen, der hjalp den forslåede unge mand.

Han slap uden alvorlige skader, men blev kørt på skadestuen, fordi der var mistanke om, at han havde brækket armen, oplyser politiet.

Kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard oplyser til Ekstra Bladet, at de stadig ikke har nogen anholdte i sagen. Samtidig opfordrer han til, at eventuelle vidner ringer til politiet.

- Vi har fået et par borgerhenvendelser, men ingen anholdte endnu. Vi efterforsker stadig, siger Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Gerningsmændene beskrives som af anden etnisk herkomst end dansk med mørk tøj og iført maskering.