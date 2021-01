Ung mor til to sigtet efter optøjer

Den kvinde, der holdt tale ved Men in black-demonstrationen lørdag blev torsdag krævet fængslet. Dommeren endte dog med at løslade hende

I lørdags stod hun på Rådhuspladsen og råbte ind i en megafon under den omfattende demonstration arrangeret af Men in Black, som endte i uroligheder, optøjer og med 18 anholdelser.

Torsdag sad en 30-årig mor til to så i Københavns Dommervagt og blev sigtet for med sin tale at opildne til voldelige optøjer og medvirken til vold mod politiet. Hun nægter sig skyldig.

Anklageren krævede kvinden fængslet, men dommeren løslod hende. Den afgørelse er blevet kæret af anklageren, og den 30-årige er fortsat sigtet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

I hendes tale lød det blandt andet:

'Okay, Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde? Bare lige for at gøre København opmærksom på, at vi er her.'

'Er I med, er vi færdige med at acceptere det lort, så lad os smadre det venner – Folkestyret, folket i Folketinget, smadre systemet. Tak skal I have. Fuck systemet. Fuck politiet fuck det hele, mand'

Selv forklarede den 30-årige, at hendes udtalelser blot var en 'talemåde' og ikke tænkt som voldelige.

Kvinden forklarede, at hun var blevet kontaktet af arrangørerne og spurgt, om hun ville holde tale. Hendes hjertesag er pædofili, og hun talte om det i forhold til regeringen og folketinget. Hun sagde de ting under talen og blev nok 'lidt overvældet', lød det blandt andet.

Foto: Kenneth Meyer

Hun kendte ikke Men in Black og vidste heller ikke, at de to arrangører, som var maskeret med halsedisse, tilhørte nogen gruppe.

Kvinden fortalte også, at hun under demonstrationen så fakler og raketter eller romerlys, men hun så ikke nogen stå med kanonslag. Hun var ikke bekendt med, at der blev kastet genstande efter politiet. Hun havde heller kke set noget klammeri med politiet.

Adspurgt af forsvareren fortalte den 30-årige, at hun har to børn på fem og to år.

I weekenden blev syv mænd i alderen 23 til 39 år fængslet for vold mod politiet under demonstrationen.

Flere anholdt under demonstrationer