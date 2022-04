Unge drenge overfaldet: Har du set disse?

To unge drenge blev udsat for et groft overfald ved en skole. Nu søger politiet vidner

To ATV'er er lige nu i politiets søgelys efter et overfald på en 12-årig og en 13-årig dreng i Aarhus V.

De to drenge blev truet med kniv ved nogle boldbaner 10. april, og Østjyllands Politi mener, at gerningsmændene kørte på de to ATV'er.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete mellem klokken 14.30 og 15.00 på boldbanerne bag Ellehøjskolen på Jernaldervej. Drengene blev slået, sparket og truet med kniv.

En 15-årig dreng blev anholdt og sigtet få dage efter overfaldet, mens en 12-årig dreng, der også mistænkes for at være en af gerningsmændene, blev afhørt. Han blev ikke sigtet, da han er under den kriminelle lavalder.

Politiet forsøger nu at finde den tredje gerningsmand, og i forbindelse med efterforskningen efterlyser de vidner, der enten har set overfaldet eller har set de to ATV'er omkring Ellehøjskolen ved tidspunktet for overfaldet.

'Vi har en teori om, at gerningsmændene er kørt til og fra gerningsstedet på ATV’erne, og vi vil rigtig gerne have oplysninger, der kan hjælpe os i den videre efterforskning. Det er et groft overfald, og vi gør alt, hvad vi kan for at få efterforsket sagen til bunds og få klarlagt hele hændelsesforløbet', siger politikommissær Jens Henrik Jensen fra Lokalpolitiet i Aarhus Vest.

Billedet af de to ATV'er, som du kan se på billedet over artiklen, er fra et overvågningskamera.

Hvis du har set eller hørt noget, der kan hjælpe politiet i sagen, bedes du kontakte dem på telefon 114.