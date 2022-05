Unge fængslet: Knivstak offer i park

Krævede penge af offer, der blev blev snittet i ansigtet under overfald

To unge - en 16-årig og en 19-årig - blev onsdag fremstillet i Københavns dommervagt og sigtet for et groft overfald.

Den ene er etnisk dansk, mens den anden har anden etnisk baggrund. Begge nægter sig skyldige.

Begge sigtes i forbindelse med et røverisk overfald i Ørstedparken begået 8. maj ved 04-tiden om morgenen. Ifølge sigtelsen deltog en tredje og foreløbigt ukendt medgerningsmand ved episoden.

Her blev offeret i første omgang truet med vold i det man råbte 'giv os dine penge', og da offeret ikke reagerede hurtigt nok, blev han snittet i ansigtet og stukket to gange i ryggen med en kniv.

Begge blev varetægtsfængslet i foreløbigt 13 dage.

