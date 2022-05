Unge fængslet: Stak med kniv og røvede taske

Fire unge i alderen 15 til 17 år er i dag varetægtsfængslet i surrogat, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De mistænkes for at stå bag et groft røveri begået i Aalborg mandag aften kort før kl. 21.

- Sent denne aften gik offeret, en 23-årig mand, ind i en opgang med en rygsæk på ryggen. Kort efter at han var kommet ind i opgangen, blev han passet op i et hjørne i opgangen af fire mænd, der fulgte efter ham ind i opgangen, fortæller efterforskningsleder, Kenneth Rodam.

- De fire mænd var maskerede med huer og hætter. Og her blev det 23-årige offer forsøgt frarøvet sin rygsæk med indhold, imens han blev tildelt adskillige knytnæveslag og knæspark. En af de fire gerningsmænd tildelte den 23-årige mand et knivstik i det ene lår, inden de alle sammen flygtede fra stedet, oplyser han endvidere.

Efterfølgende har politiet efterforsket sagen, og de fire mænd viste sig sig at være store drenge:

- De fire anholdte er alle i alderen fra 15-17 år, og de har tilknytning til Aalborg. De fire unge har i den senere tid ved flere lejligheder været antruffet af politipatruljer i forbindelse med diverse utryghedsskabende situationer, fortæller Kenneth Rodam i pressemeddelsen.

- Jeg er glad for, at vi hurtigt har kunne opnå gennembrud i denne sag og skride til anholdelse – og dermed kan vi få de ansvarlige stillet til regnskab for dette alvorlige tilfælde af røveri, siger Kenneth Rodam.

På grund af deres unge alder er de varetægtsfængslet på forskellige ungdomsinstitutioner.