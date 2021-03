Unge flygter fra fest: 'Har gode billeder af dem'

Søndag er to personer blevet sigtet efter en ungdomsfest på et vandrerhjem i Faxe.

Sådan lyder det søndag aften fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Her skriver politikredsen på Twitter, at der foruden de to personer, der nu er sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, også var flere unge til stede.

De tog benene på nakken, da politi ankom til vandrerhjemmet og afbrød festen.

'Vi har gode billeder af dem', lyder det dog fra politiet om de unge, der tog flugten.

De kan nu se frem til at høre fra politiet, der rykkede ud til festen efter en konkret anmeldelse.