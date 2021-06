Unge fodboldfans var strandet på tag

En gruppe fodboldfans var lørdag aften lidt for modige, da de kravlede op på et tag i København for at se EM-kampen

En gruppe unge fodboldfans var lørdag aften strandet på et tag på Sigurdsgade i København. De var kravlet op på taget for at få bedre udsigt til aftenens kamp mellem Danmark og Wales, men her havde de altså fejlvurderet situationen.

Derfor måtte Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab hjælpe de unge mennesker ned igen.

Det fortæller Henrik Stormer, der er vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

- De unge mennesker var kravlet op på taget, og så kunne de ikke finde ud af at komme ned igen, oplyser Henrik Stormer.

Ingen bøde

De lidt for modige fodboldfans slipper for at få en bøde, fortæller vagtchefen.

- De får ikke en bøde. De bliver smidt væk fra taget, og det er det, siger han.

Det er uklart, hvordan de kække fodboldfans har formået at komme op på taget uden at kunne komme ned igen.

- Det er noget vejafspærringsmateriale, man har stablet op, men jeg ved det ikke, fortæller Henrik Stormer og tilføjer:

- Det er helt udramatisk.

En dårlig idé

På Twitter kommer Hovedstadens Beredskab med en kærlig opfodring til de unge fodboldfans:

'God stemning, men det er ikke en god idé at kravle op på offentlige bygninger', skriver de.

