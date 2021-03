Unge fra bandemiljøet sigtes efter overfald i Odense

Fem yngre mænd blev fredag anholdt efter et overfald i forbindelse med et færdselsuheld kort forinden i Odense. Lørdag vil mændene blive stillet for en dommer i et grundlovsforhør.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland lørdag morgen.

- De sigtes for grov vold, siger vagtchefen og tilføjer, at mændene har relation til bandemiljøet.

Han vil dog ikke fortælle, hvilken eller hvilke grupperinger de er knyttet til.

Ved overfaldet fik en mand stiksår, men offeret har ikke villet sige meget til politiet.

- Man har været meget lidt meddelsom over for os. Men han har jo nok ikke lavet dem (stiksårene, red.) selv, så et eller andet er der foregået, siger Steen Nyland.

Politiet fik meldingen om færdselsuheldet og overfaldet, der fandt sted ved Nyborgvej ved Vildrosevej, fredag klokken 17.21.

Fire biler blev med politiets ord 'godt ødelagt' ved uheldet. I forbindelse med ulykken opstod tilsyneladende et slagsmål, og en eller flere biler stak af.

- Men vi får standset en bil, der kørte fra stedet, ved Bauhaus i Ejbygade, og de fem personer i bilen bliver anholdt, fortalte politiets vagtchef fredag aften.

Grundlovsforhøret med de fem mænd begynder onsdag morgen i retten. Her ventes en anklager at kræve dem varetægtsfængslet.