Unge går med knive: Over 300 sigtelser på et halvt år

Helt nye tal fra Justitsministeriet viser, at der i de første seks måneder er rejst 303 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovlig besiddelse af knive

Knivstik på knivstik på knivstik.

For nogle unge mennesker er det blevet hverdag at have en kniv med i skole, i træningscentret eller ungdomsklubben, og viljen til at bruge den er større end nogensinde.

Unge mellem 15 og 18 år går nemlig i alarmerende højt antal rundt med ulovlige knive på sig, og ikke så overraskende er det især i København og Københavns Vestegn.

Det viser helt nye tal fra Justitsministeriet offentliggjort fredag morgen på en dag, hvor justitsminister Peter Hummelgaard (S) besøger Københavns Vestegns Politi.

303 sigtelser på halvt år

I årets seks måneder er der rejst 303 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovligt at besidde knive på et offentligt sted, viser tallene, Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Ser man på hele 2018 var der 306 sigtelser, mens det samlede antal i 2022 var 589.

- Jeg synes, de her tal er dybt alarmerende. Vi ved, at banderne rekrutterer vores børn og unge. Og vi har i 2023 været vidne til voldsomme knivoverfald, hvor flere af episoderne har involveret meget unge mennesker, siger Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Mange eksempler

Og eksempler på knivoverfald er der masser af selv inden for de seneste døgn.

I Hillerød måtte S-togstrafikken onsdag aften standse efter et knivoverfald, og i Gentofte blev en person stukket med kniv torsdag formiddag. I begge tilfælde var det dog ikke med helt unge mennesker, men voksne.

I marts 2023 gik det til gengæld netop ud over teenagere på Vestegnen. En 17-årig dreng og en 18-årig mand afgik ved døden, efter at de blev stukket med kniv på Skjeberg Allé i Taastrup.

København i top

Dét knivstikkeri med dødelig udgang for to unge mennesker passer med tallene fra Justitsministeriet, og særligt København og Københavns Vestegn ligger i 2023 i toppen med samlet 115 sigtelser til unge mellem 15 og 18 år.

I hele 2022 rejste de to politikredse samlet 155 sigtelser, altså på 12 måneder.

- Man skal ikke have en kniv med sig i skole eller i ungdomsklubben, udtaler justitsministeren.

Skærpet straf

Fredag vil han sammen med Københavns Vestegns Politi høre om bandernes rekruttering af børn og unge, og drøfte udfordringer med unges brug af kniv.

Det sker blandt andet med henblik på i en kommende bandepakke at øge straffen for ulovlig besiddelse af kniv, og gøre det skærpende, hvis det sker på uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber eller på ungdomsskoler.

Det er den fjerde bandepakke, der er på vej, for at stramme grebet om især rocker- og bandekriminalitet, og anden organiseret kriminalitet.