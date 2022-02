Unge kvinder i byen: - Vi efterlader ikke hinanden

JOMFRU ANE GADE (Ekstra Bladet): Glade unge mennesker strømmede fredag aften til den kendte festgade i Aalborg.

Blot få hundrede meter derfra stod en ung kvinde med tårer i øjnene ved det blomsterhav, der siden torsdag aften er vokset time for time foran den Netto, hvor 22-årige Mia Skadhauge Stevn sidst er set i live efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

Drabet på den unge kvinde havde dog også sat sig i flere af gæsterne i Jomfru Ane Gade denne fredag aften. Flere havde overvejet, hvordan de skulle komme hjem, og havde fået beskeder fra pårørende om, at de skulle passe på sig selv i nattelivet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De to veninder Line (tv.) og Sandra (th.) har aftalt at følges hjem. Foto: René Schütze

Nogle havde sågar overvejet, om de overhovedet skulle tage i byen i aften. En af dem er 23-årige Sandra:

- Jeg var rigtig meget i tvivl, om det overhovedet var okay at tage ud og få en øl den her weekend. Det værste er, at man skulle forholde sig til det. Jeg har rigtig mange fælles bekendte med hende, og det er lidt svært, at det kommer så tæt på, siger Sandra til Ekstra Bladet.

Hun har på forhånd lavet en aftale med folk, som hun kan have i røret, når hun går hjem og med sin søster, der bor tæt på Jomfru Ane Gade om, at hun kan sove der.

Aalborgensere har hele fredag lagt blomster ude foran Netto. Foto: Ernst van Norde

Sandra har ligeledes aftalt med sin 26-årige veninde Line, at de skal følges, når de er færdige i byen.

- Vi efterlader ikke hinanden, og hendes søster bor tæt på mig, så vi kan følges, siger Line.

De to unge kvinder fortæller, at de altid har tænkt meget over, hvordan de kommer hjem fra en bytur, men deres opmærksomhed er særligt skærpet efter drabet på Mia.

- Nu cykler jeg for det meste i byen, fordi jeg er utryg ved at gå i forvejen, siger Sandra.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt kort efter klokken seks søndag morgen. Klokken 06.09 steg hun ind i en sort golf ud for Vesterbro 99. Overvågningsvideoen herfra er sidste livstegn fra den 22-årige kvinde.

Mia Skadhauge stevn forsvandt i søndags. Torsdag blev der fundet dele af et menneske, som politiet mener er den 22-årige kvinde. Politifoto

Torsdag eftermiddag fandt politiet dele af et menneske, som man mener er identisk med hende. To mænd er sigtet for drab. De nægter sig skyldige. Ved et grundlovsforhør torsdag blev den ene løsladt, mens den anden blev fængslet i fire uger.

Politiet søgte fredag vidner i sagen. Her er deres appel.

Politiet har fredagen igennem ledt intensivt efter flere ligdele i Dronninglund Storskov. Læs om deres arbejde her

Politiet har fortsat arbejdet i det sorte aftenmørke. Foto: René Schütze

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om Mia-sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.